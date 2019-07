Geelong. Tischtennisprofi Patrick Franziska hat das Endspiel der Australian Open nur knapp verpasst. Gegen den Weltranglistenersten Xu Xin aus China vergab der deutsche Nationalspieler vom 1. FC Saarbrücken am Sonntag im Halbfinale sogar einen Matchball und verlor am Ende in 3:4 Sätzen. Der entscheidende siebte Durchgang endete aus Sicht von Franziska mit 10:12. (dpa/jW)