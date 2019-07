Neuseeländer geben Waffen ab

Christchurch. In Neuseeland hat am Sonnabend, vier Monate nach dem rechtsterroristischen Doppelanschlag mit 51 Toten, die erste von mehr als 250 geplanten Rückkaufaktionen für Waffen stattgefunden. 169 Personen gaben 224 Waffen sowie 217 Waffenteile ab, die dann in einer hydraulischen Presse zerstört wurden. Mehr als 433.000 NZ-Dollar (257.000 Euro) wurden an Entschädigungen ausgezahlt. (AFP/jW)