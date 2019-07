Im Dunkeln

Jeenah Moon/REUTERS

Genau zum 42. Jahrestag des großen Blackouts von 1977, der ganz New York verdunkelt hatte, kam es am späten Sonnabend zu einem stundenlangen Stromausfall in der US-amerikanischen Metropole. Betroffen waren diesmal 70.000 Menschen in den Stadtteilen Midtown Manhattan, Hell’s Kitchen und die Upper West Side. Gegen Mitternacht konnte die Störung wieder behoben werden. Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem »mechanischen Problem«. Manche Konzerte im kulturellen Zentrum der Stadt wurden spontan auf die Plätze vor den Gebäuden verlegt. (dpa/jW)