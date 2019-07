Nachschlag: Brummt und leidet

Christoph Soeder/dpa Was dem Großstädter die E-Scooter sind dem Bergbewohner die E-Mountainbikes. Keine Freude

Was dem Großstädter die E-Scooter sind dem Bergbewohner die E-Mountainbikes. Keine Freude. Mit den elektrisch »beheizten« Rädern kommt auch der letzte Hobbysportler auf die Hochalm. Mit Folgen für die Gastronomie (brummt) und die Umwelt (leidet). Stoff genug für einen launigen Beitrag im Magazin »Quer« des Bayerischen Rundfunks. Was gab’s sonst noch? Unter anderem dieses: Das »Bräustüberl« am Tegernsee klagt gegen ­Google; laut dem Internetdienst ist vor dem Besuch des Gasthauses mit langen Wartezeiten zu rechnen – man ahnt es, die Wahrheit sieht anders aus. Und: Das Münchner Baugewerbe verlangt nach Kies. Mit drastischen Folgen für einen Wald im Würmtal. Zum Abschluss der Kabarettist Wolfgang Krebs: Hubert Aiwanger und Markus Söder retten das Klima, Stichwort »Verdichtung« und »Dachbegrünung« – schöner gesülzt wurde selten. »Quer« mit Moderator Christoph Süß gibt es wöchentlich. Das hier ist eine Empfehlung. Für den Bayerischen Rundfunk – dass mir das noch passieren musste! (mis)