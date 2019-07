SPD-Vorsitz: Zweites Kandidatenduo

Berlin. SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach und die Umweltpolitikerin Nina Scheer wollen als Team für den Parteivorsitz kandidieren. Ihre Bewerbung kündigten sie laut dpa am Freitag an. Es gehe ihnen um eine Politik, die Ungleichheiten vermindere, die natürlichen Lebensgrundlagen schütze und »unverwässert sozialdemokratisch« sei. Lauterbach und Scheer sind das zweite Bewerberduo, zuvor hatten Ex-NRW-Familienministerin Christina Kampmann und Europa-Staatsminister Michael Roth ihre Kandidatur angekündigt. Kandidaten für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles haben bis zum 1. September Zeit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Die Vorsitzenden sollen nach einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden. (dpa/jW)