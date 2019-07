Kampf für Unabhängigkeit

Ako Rasheed/Reuters

Über 300 iranische Kurdinnen haben östlich der Provinz Erbil in Irakisch-Kurdistan ihre Kampf- und Taktikausbildung in einem Camp der Kurdischen Freiheitspartei im Iran (PAK) abgeschlossen. Wie das Nachrichtenportal Asharq Al-Sawat am Mittwoch berichtete, seien die Kämpferinnen nach ihrem viermonatigen Training bereit, die ihnen übertragenen Aufgaben zu übernehmen. Laut PAK-Kommandeur Rebaz Sharifi werden sie den Süden der Provinz Erbil und die Parteihauptquartiere und Basen verteidigen: »Unsere Partei kämpft für die Unabhängigkeit Iranisch-Kurdistans, aber unsere Pflichten der nationalen Verteidigung und die Wahrung der Würde der kurdischen Menschen verbinden uns mit den Peschmerga.« Sharifi fügte hinzu, dass die PAK-Kämpfer logistisch optimal darauf vorbereitet seien, sich an jeder Schlacht gegen die iranische Regierung zu beteiligen. (jW)