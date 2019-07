Rentenkürzung

Andre Penner/AP Photo/dpa

Das brasilianische Unterhaus hat am Mittwoch (Ortszeit) in erster Lesung einen Antrag von Staatschef Jair Bolsonaro zu Einschnitten bei den Rentenzahlungen angenommen. Nach der Zustimmung geht das Gesetz in eine zweite Lesung, bevor es dem Senat vorgelegt wird. Änderungen des in der Verfassung verankerten Rentensystems brauchen eine Zustimmung von je drei Fünfteln der Abgeordneten des aus zwei Kammern bestehenden Kongresses. Vor dem Parlament demonstrierten Gewerkschafter gegen das Vorhaben. Das Gesetz treffe die ärmsten Bürger des Landes. (AFP/jW)