Al-Qaida-Chef ruft zu Anschlägen auf

Islamabad. Der Chef des dschihadistischen Netzwerks Al-Qaida, Aiman Al-Sawahiri, hat zu Anschlägen in Kaschmir aufgerufen. Die Mudschaheddin im indischen Teil des Himalajatals sollten sich darauf konzentrieren, »der indischen Armee und Regierung unerbittliche Schläge zuzufügen, um die Wirtschaft bluten zu lassen und dem Land Verluste an Kräften und Ausrüstung zu bescheren», sagte Al-Sawahiri in einer acht Minuten langen Videobotschaft, die am Dienstag abend im Internet mit englischen Untertiteln verbreitet wurde. Al-Sawahiri soll sich in Pakistan nahe der afghanischen Grenze versteckt halten. Er hatte 2014 eine lokale Organisation Al-Qaidas auf dem Subkontinent gegründet, um sich auf Indien zu konzentrieren. (dpa/jW)