Keine italienischen Waffen nach Jemen

Rom. Friedensaktivisten mehrerer Organisationen haben am Dienstag in Rom vor der Abgeordnetenkammer gegen italienische Waffenlieferungen nach Jemen protestiert, die gegen das Gesetz zum Waffenexport verstoßen würden. Darunter das »Italienische Netzwerk für Abrüstung«, das Friedensnetzwerk und »Save the children Italien«. Wie auf den Plakaten zu sehen war, würden Fliegerbomben und Raketen geliefert, die gegen die Zivilbevölkerung in dem von Saudi-Arabien angeführten Krieg eingesetzt werden.