Bulgarien will US-Kampfjets kaufen

Sofia. Die Regierung des ärmsten EU-Landes Bulgarien hat den Kauf von acht neuen US-Kampfjets für umgerechnet gut 1,1 Milliarden Euro beschlossen. Das teilte Vizeverteidigungsminister Atanas Saprjanow am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Sofia mit. Die neuen US-Kampfjets sollen stufenweise bis 2023 an das NATO-Mitglied geliefert werden. Der Kauf muss noch vom Parlament in Sofia gebilligt werden. (dpa/jW)