Australien: Anerkennung Indigener in Verfassung

Canberra. Australiens Regierung will eine Anerkennung der Ureinwohner des fünften Kontinents in der Verfassung verankern. Dafür solle ein Referendum abgehalten werden, bei dem eine einvernehmliche Lösung für die Änderung des Verfassungstextes zur Abstimmung stehen werde, kündigte Ken Wyatt, der Minister für Indigene Angelegenheiten, am Mittwoch an. Rund drei Prozent der 25 Millionen Australier gelten als Ureinwohner. (dpa/jW)