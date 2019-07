Libyen: Hungerstreik und schleppende Evakuierung in Tadschura

Ismail Zitouny/Reuters 53 Menschen, von libyschen Milizen wegen ihres Fluchtversuchs inhaftiert, wurden vergangene Woche in Tadschura getötet

Tadschura. Im Internierungslager Tadschura in Libyen sind am Dienstag rund 360 Menschen in Hungerstreik getreten. Nach den Luftangriffen vergangene Woche, bei denen nach UN-Angaben 53 Inhaftierte getötet und rund 130 verletzt worden waren, fordern sie, außer Landes gebracht zu werden. Aus Angst vor weiteren Angriffen würden die Festgehaltenen im Freien schlafen und erhielten derzeit nur eine Mahlzeit am Tag, da die Essensfirma ihre Lieferungen eingestellt habe. Dies berichtete Lagersprecher Mahmud Tawir gegenüber dpa.

Unterdessen berichtete Reuters am Mittwoch, dass libysche Beamte mindestens 100 Menschen erlaubt hätten, das Lager, das von der UN-gestützten Regierung in Tripolis geleitet wird, zu verlassen. Demnach hatten die Migranten dagegen protestiert, nicht auf einer Evakuierungsliste des UN-Flüchtlingshilfswerks aufgeführt zu sein. Diese hätte nur 55 Personen vermerkt, wie ein namentlich nicht genannter Beamter gegenüber Reuters sagte. Und weiter: »Wir öffneten die Tore und ließen sie gehen«. (dpa/Reuters/jW)