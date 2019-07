Slowakei: Bestürzung wegen Urteil zu Antisemitismus

Bratislava. Der jüdische Zentralverband in der Slowakei hat mit Bestürzung auf den Freispruch für den Abgeordneten Stanislav Mizik von der faschistischen »Volkspartei Unsere Slowakei« reagiert. Das Oberste Gericht in Bratislava hatte den 55jährigen am Dienstag als letzte Berufungsinstanz freigesprochen. Es hätte nicht nachgewiesen werden können, dass Mizik der Autor eines mit seinem Namen gekennzeichneten antisemitischen Textes auf einer Facebookseite seiner Partei gewesen sei. Der jüdische Zentralverband befürchte laut Nachrichtenagentur TASR, dass Nachahmer dadurch »zu weiterer strafloser Verbreitung von Hass« ermuntert werden könnten. (dpa/jW)