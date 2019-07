Britischer Botschafter in den USA zurückgetreten

London. Der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, hat sein Amt am Mittwoch niedergelegt, wie das Außenministerium in London mitteilte. Vorausgegangen war ein Streit über durchgesickerte Botschafterdepeschen. Trump hatte den Diplomaten wegen dessen kritischer Einschätzung zu seiner Regierung unter anderem als »aufgeblasenen Deppen« bezeichnet. Kritik wurde danach an Boris Johnson laut. Der Favorit für die Nachfolge Theresa Mays wollte sich in einer TV-Debatte am Dienstag abend nicht darauf festlegen, den Botschafter im Amt zu belassen. (dpa/jW)