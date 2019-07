Gutachten zeigt Chance für Athen auf

John Kolesidis/Reuters Denkmal für die Opfer des Massakers von Distomo, bei dem am 10. Juni 1944 218 Menschen von Soldaten einer Division der Waffen-SS ermordet wurden

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat in einem Gutachten das Nein der Bundesregierung zu Reparationsleistungen an Griechenland in Zweifel gezogen. Die Weigerung sei völkerrechtlich zwar vertretbar, »aber keineswegs zwingend«, heißt es in einem aktuellen Sachstandsbericht, den die Fraktion Die Linke in Auftrag gegeben hatte. Die Spezialisten für Völkerrecht des Bundestages regen darin eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag an, um für Rechtsklarheit zu sorgen. Polnische Ansprüche bestünden laut Gutachten definitiv keine mehr, was der Reparationsbeauftragte der rechten PiS-Regierung in Warschau am Mittwoch kritisierte. Das Gutachten sei ein Versuch, »die Solidarität Polens und Griechenlands zu spalten«, sagte Arkadiusz Mularczyk der Deutschen Presseagentur.

Die am Sonntag abgewählte Regierung von Griechenlands Ministerpräsidenten Alexis Tsipras (siehe jW vom Dienstag) hatte die BRD zuletzt Anfang Juni offiziell zu Verhandlungen über Reparationen aufgefordert. Eine griechische Expertenkommission hatte die Höhe der Summe für die von Deutschland verursachten Kriegsschäden auf 290 Milliarden Euro geschätzt. Berlin erklärt das Thema jedoch mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag zum Anschluss der DDR von 1990 für erledigt. Dieser beinhalte die »endgültige Regelung der durch den Krieg entstandenen Rechtsfragen« – dabei sind Reparationen nicht Gegenstand des Vertrags zwischen der BRD, der DDR, den USA, der Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien.

Für etwaige polnische Forderungen seien laut Gutachten »keine stichhaltigen juristischen Argumentationslinien zu erkennen«. Im Gegensatz zu Griechenland habe Polen 1953 und 1970 den Verzicht auf Reparationen erklärt. Warschau sieht diese Erklärungen als unwirksam an, weil sie damals auf Druck Moskaus erfolgt seien. Laut Gutachten ist der polnische Verzicht bis heute »völkerrechtlich bindend«. Die griechische Regierung habe dagegen auch noch im Zusammenhang mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag betont, dass sie nicht auf Reparationen verzichte. (dpa/jW)