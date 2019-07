Er hat’s eilig

London. Im Eiltempo hat Tennisstar Roger Federer in Wimbledon den nächsten Schritt zum erhofften neunten Titelgewinn geschafft. Der 37jährige Schweizer gewann am Montag in 73 Minuten mit 6:1, 6:2, 6:2 gegen den Italiener Matteo Berrettini. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft der Rekord-Grand-Slam-Sieger am Mittwoch auf den Japaner Kei Nishikori. Der Siebtplazierte auf der Weltrangliste kassierte beim 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 gegen Michail Kukuschkin aus Kasachstan den ersten Satzverlust des Turniers. (dpa/jW)