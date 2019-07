Zivilisten bei Luftangriff in Afghanistan getötet

Pul-E-Khumri. Bei einem Luftangriff in der afghanischen Provinz Baghlan sind am Montag abend sieben Mitglieder einer Familie getötet worden, wie der Provinzabgeordnete Schamsul Haq Barikzsi am Dienstag mitteilte. Demnach galt der Angriff einem Versteck der aufständischen Taliban außerhalb der Provinzhauptstadt Pul-E-Khumri, traf aber ein Haus im Dorf Katub Khil. Unter den Opfern waren auch Frauen und Kinder. Der Beamte konnte nicht sagen, ob die Luftangriffe von der afghanischen Luftwaffe oder der von der NATO geführten »Resolute Support Mission« durchgeführt wurden. (Xinhua/jW)