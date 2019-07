Haftbefehle in Türkei gegen über 200 Soldaten

Ankara. Die türkische Justiz hat die Festnahme von mehr als 200 weiteren Soldaten beantragt. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft teilte am Dienstag morgen mit, sie habe wegen des Verdachts auf Verbindungen zur verbotenen Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen, der für den gescheiterten Putsch 2016 verantwortlich gemacht wird, Haftbefehle gegen 176 aktive Militärangehörige ausgestellt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurden auch in Izmir 35 und in der Provinz Kocaeli 17 Verdächtige zur Fahndung ausgeschrieben. In Ankara wurde laut örtlicher Staatsanwaltschaft die Festnahme von 32 Soldaten beantragt. (AFP/jW)