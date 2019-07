Lufthansa verlegt Flugzeuge nach München

Frankfurt am Main. Die Lufthansa verlegt zwei weitere Exemplare ihres größten Flugzeugtyps nach München. In der bayerischen Landeshauptstadt werden ab dem Sommer 2020 dann sieben Maschinen vom Airbus-Typ A 380 stationiert sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Flieger werden aus Frankfurt abgezogen, wo dann noch sieben A 380 verbleiben. (dpa/jW)