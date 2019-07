Mehr Kurzarbeit in der Industrie

Berlin. Im Zuge der Konjunkturflaute wird sich laut einer Ifo-Umfrage die Kurzarbeit in Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft wie dem Automobilsektor, dem Maschinenbau und der Chemie erhöhen. Besonders betroffen sind bislang Hersteller von Schiffen, Zügen, Luft- und Raumfahrzeugen, teilte das Institut am Dienstag mit. Auch die Textil- und Lederindustrie nutzt verstärkt Kurzarbeit. Der Durchschnitt im verarbeitenden Gewerbe liegt aktuell bei 3,8 Prozent. In den nächsten drei Monaten dürfte der Umfrage zufolge der Anteil der Unternehmen in Kurzarbeit allerdings auf 8,5 Prozent zunehmen. (Reuters/jW)