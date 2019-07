BRD-Wirtschaft für Handelsblock in Afrika

Berlin. In der deutschen Wirtschaft stoßen die Pläne zur Bildung eines afrikanischen Handelsblocks auf positive Resonanz. »Afrika schafft ab Juli 2020 einen echten Binnenmarkt«, sagte Stefan Liebing, Vorsitzender des »Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft«, am Dienstag gegenüber Reuters. Das sei wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents und erleichtere auch deutschen Unternehmen, dort zu investieren. Am Sonntag war bei einem Treffen der Afrikanischen Union in Niger der Startschuss für den Handelsblock AfCFTA gefallen, nachdem sich auch noch Nigeria als größte Volkswirtschaft des Kontinents den Plänen angeschlossen hatte. (Reuters/jW)