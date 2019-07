Hype der Stunde

Bernadett Szabo/REUTERS Will keinesfalls im »fucking White House« den WM-Sieg feiern: Megan Rapinoe (Mitte)

Greta Thunberg, Carola Rackete, Megan Rapinoe – rasend schnell folgen derzeit die medial inszenierten Superhelden des Linksliberal-Zivilgesellschaftlichen aufeinander, und sie sind durchgehend weiblich. Ein wenig erinnert der Aggregatszustand öffentlicher Aufmerksamkeits- und Identifikationsökonomien an die britischen Singlecharts der 80er Jahre. Immer neue Säue wurden damals in höchster Geschwindigkeit durchs Dorf getrieben, von null auf Platz eins war der Normalzustand. Der Hessische Rundfunk unterlegt seinerzeit die vom präadoleszenten Kolumnisten sehr geschätzte Radiosendung »Internationale Hitparade« beim Verlesen der aktuellen UK-Charts stets mit dem ultraschnellen Säbeltanz der längst vergessenen Band Love Sculpture – sinnbildlicher konnte es kaum auf den Punkt gebracht werden.

Seit Sonntag abend hat nun Megan Rapinoe im aktuellen Coolness-meets-Correctness-Ranking die Nase vorn. Per Elfmetertor leitete die Frau mit dem fliederfarbenen Haar im französischen Lyon den hochverdienten 2:0-Finalsieg des US-Frauenteams gegen die Niederlande bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein und konnte hinterher kaum noch all die Trophäen tragen, die sie entgegennehmen durfte: Beste Spielerin und Toptorjägerin des Turniers, und als Kokapitänin des US-Teams wurde ihr auch der WM-Pokal überreicht. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, mitten in der aufgereihten FIFA-Riege der Ehrengratulanten stehend, kam so in den Genuss, gleich mehrfach fürs Foto mit dem aktuellen Everybody’s Darling zu posieren.

Doch der Spott soll keineswegs Rapinoe treffen. Fußballerisch ist die 34jährige über jeden Zweifel erhaben. Auf der linken offensiven Außenbahn verkörpert sie, weniger als Flügelflitzerin, denn als spielmachende und torgefährliche Strategin, seit vielen Jahren Weltklasse. Und was ihre politischen Äußerungen angeht – die bekennende Lesbe solidiarisierte sich früh mit dem auf perfide Art sportlich kaltgestellten Footballspieler Colin Kaepernick, kritisiert die US-Gesellschaft und Donald Trump offen als rassistisch und sexistisch, und hat schon angekündigt, den WM-Sieg auf keinen Fall im »fucking White House« zu feiern –, lässt sich nun wirklich kein Haar in der Suppe finden.

Die Weltmeisterschaft und ihre herausgehobene sportliche Rolle hat Rapinoe erfolgreich genutzt, um interimistisch als öffentlich wahrgenommener politischer Akteur aufzutreten. Ganz im Sinne des von Fußballtrainerlegende Hans Meyer geprägten Begriffs des »Saisonabschnittsspielers«, der wie bei Andy Warhols berühmten zehn Minuten das ihm zur Verfügung stehende Zeitfenster nutzen muss. Hinterfragenswert bleibt jedoch die Nachhaltigkeit derart verfassten Coolness-meets-Correctness-Superheldentums, das zwar wichtige politisch-diskursive Interventionen ermöglicht, an dessen Ende aber vermutlich lediglich unzählige Facebook-Likes bleiben. »One-Hit-Wonder« hieß das damals in den britischen Charts.

P. S.: Als männliches Superhelden-Äquivalent will mir auch nach einigem Grübeln niemand außer – bitte nicht lachen! – Kevin Kühnert einfallen, der seinerzeit, als die SPD debattierte, ob sie die große Koalition eingehen soll, ebenfalls als junger, frischer politischer Akteur, der nicht den herkömmlichen Politapparaten entstammte und mit einer dezidierten Position die Arena betrat, gehypt wurde.