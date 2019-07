Reiche verlieren – ein bisschen

Staff/REUTERS Sinkende Aktienkurse an der Frankfurter Börse (8. Juli 2019).

Die Armen werden immer ärmer, die Reichen neuerdings auch. Zumindest ein bisschen, wie der neue »World Wealth Report« der Unternehmensberatung Capgemini zeigt. In ihrem am Montag vorgelegten Bericht kommen die Managementberater zu dem Ergebnis, dass vor allem Verluste an den Aktienmärkten am Vermögen der Reichen und Superreichen genagt haben.

Demnach verringerte sich das Vermögen der US-Dollar-Millionäre nach jahrelangem rasanten Wachstum 2018 gegenüber dem Vorjahr um knapp drei Prozent auf 68,1 Billionen. »Ein Rückgang an den Aktienmärkten schlägt in der Regel besonders stark durch«, erläuterte Capgemini-Experte Klaus-Georg Meyer.

Geschrumpft ist derweil nicht nur das Gesamtvermögen der Geldelite. Auch hat der Untersuchung zufolge der »Klub der Reichen« erstmals seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 Mitglieder verloren. Rund um den Globus gab es 2018 den Angaben zufolge 18 Millionen Menschen, die über ein »anlagefähiges Vermögen« von mehr als einer Million US-Dollar verfügten. Das waren 0,3 Prozent weniger als im Jahr 2017. Berücksichtigt wurden in der Untersuchung Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Investments, Bargeld sowie Immobilien, sofern sie nicht selbst genutzt werden.

Die Konten und Anlageportfolios der deutschen Reichen bleiben trotzdem prall gefüllt. Für mehr als ein Viertel des weltweiten Vermögensverlustes steht nämlich China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wächst nicht mehr so rasant wie in der Vergangenheit. Spuren hinterlässt unter anderem der Handelskrieg mit den USA, stellt Capgemini fest. Hierzulande sank die Zahl der vermögenden Privatanleger den Angaben zufolge um 1,1 Prozent auf 1,35 Millionen. Ihr Gesamtvermögen verringerte sich zwar um 3,9 Prozent auf gut fünf Billionen US-Dollar. Dennoch zählt Deutschland weiterhin zu den Ländern mit den meisten Millionären. An der Spitze stehen die USA, gefolgt von Japan, Deutschland und China. Die vier Länder stehen zusammen für 61,2 Prozent der Vermögenden weltweit.

Verloren haben dürften eher die Reichen als die Superreichen. Schließlich ist die Ungleichheit unter den Millionären besonders groß. So zeigen etwa Zahlen der Entwicklungsorganisation Oxfam vom Januar 2018, dass die reichsten zehn Prozent der Weltgesellschaft rund 85 Prozent des globalen Gesamtvermögens auf sich vereinen. Der Großteil dieses Großteils entfällt allerdings lediglich auf das reichste eine Prozent, das immerhin 50 Prozent des Gesamtvermögens besitzt. Und die reichsten acht Personen besitzen zusammen soviel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.

Gegenüber jW betonte die Oxfam-Analystin Ellen Ehmke, dass am anderen Ende der Rückgang der extremen Armut, also der Zahl der Menschen, die von weniger als 1,90 US-Dollar (1,69 Euro) pro Tag leben müssen, immer langsamer vonstatten geht. Globale Ungleichheit sei weiterhin ein gigantisches Problem, auch wenn die Zahl der Millionäre mal gesunken sei. »Ob von einer Trendwende zu sprechen ist, muss sich erst noch zeigen. Denn in den vergangenen Jahren kannten die Vermögen der Reichsten nur eine Richtung – nach oben – während das gemeinsame Vermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung gesunken ist.« Das UN-Ziel, extreme Armut bis zum Jahr 2030 zu überwinden, könne nur erreicht werden kann, wenn Ungleichheit reduziert werde. Das sage mittlerweile sogar die Weltbank.