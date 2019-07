Omeletteproduzent des Tages: Jochen Staadt

Lino Mirgeler/dpa Jochen Staadt

Die »Stasi«-Industrie füllt das FAZ-Sommerloch. Neulich beantwortete Hubertus Knabe, gefeuerter Leiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, die Frage, ob Angela Merkel einst die Inoffizielle Mitarbeiterin »Erika« des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) war, mit einem unentschiedenen Jein (siehe jW vom 12. Juni). Ähnlich detailreich durfte am Montag Jochen Staadt, einst Mao-Truppler, heute Projektleiter im Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin, ausbreiten, was Verfassungsschutz und MfS ab Ende der 60er Jahre zu aufrührerischen Studenten und Wissenschaftlern vornehmlich in Westberlin zusammengetragen haben. Abgestandener, zum Teil bereits veröffentlichter Kram – die 4.000 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra ist historisch prickelnder. Andere Nachrichtendienste, die sich in BRD und der damaligen Frontstadt tummelten, etwa die der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion, kommen nicht vor. Das ist Standard der sogenannten Aufarbeiter. Warum also der Aufwand? Eine Antwort könnte lauten: Je weniger zu holen ist, desto größer die Konkurrenz in der Meute. An den Fleischtöpfen der staatlichen DDR-Bekämpfung beißen sich die kleinen »Stasi«-Gewerbetreibenden gegenseitig weg und außerdem ist da einer, der mit Millionen Euro ausgestattete Herrscher über die MfS-Unterlagen, Roland Jahn, der einen Anspruch auf die gesamte Beute erhebt. Für Staadt bleibt etwas Rechthaberei übrig: Er hat schon vor 21 Jahren berichtet, lobt er sich selbst, dass der Marburger Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth (1906–1985) 1967 mit der Führung der verbotenen KPD sprechen wollte. Das hätten Abendroth-Schüler 1998 abgestritten. Nun weiß Staadt: Abendroth traf sich mit dem KPD-Vorsitzenden Max Reimann am 8. Oktober 1967 in der DDR-Hauptstadt. Sensation. Die Staatsknete für ewige DDR-Bekämpfung hat einen Eierkuchen nach dem anderen auf der Pfanne.