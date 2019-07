Frankfurt am Main. Der Vorstandsvorsitzende von BMW, Harald Krüger, tritt ab. Er habe den Aufsichtsrat informiert, dass er seinen im April 2020 auslaufenden Vertrag als Konzernchef nicht verlängern wolle, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Aufsichtsrat werde sich auf seiner nächsten Sitzung am 18. Juli mit der Nachfolge befassen. (Reuters/jW)