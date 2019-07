Erneute Demonstration in Hongkong

Hongkong. Erstmals seit der Erstürmung des Hongkonger Parlaments vor einer Woche sind am Sonntag wieder Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone auf die Straße gegangen. Der Protest richtete sich erneut gegen ein Gesetz zur Auslieferung mutmaßlicher Straftäter an andere Staaten. Wie Prensa Latina berichtete, hatten die Behörden der Stadt die Protestierenden noch vor Beginn der Demonstration dazu aufgerufen, sich »friedlich« zu verhalten. Seit mehreren Wochen finden Kundgebungen gegen das Gesetz statt, obwohl Regierungschefin Carrie Lam schon am 16. Juni angekündigt hatte, das Vorhaben nicht weiter zu verfolgen. (dpa/PL/jW)