Panzer und Knutschkugeln

An den Hebeln der Macht

Nach 1945 passte FIAT sich an die neuen Machtverhältnisse an und sicherte seinen Einfluss. La Stampa wies die Einmischung Washingtons in die Innenpolitik zurück. Italien sei »kein Protektorat der USA, in dem es erlaubt sei, zu begünstigen und zu intervenieren oder Regierungen zu stürzen und zu machen«, schrieb die Fiat-Zeitung am 28. Oktober 1975. Das war Parteinahme für die »Historischer Kompromiss« genannte Regierungszusammenarbeit des Vorsitzenden der Democrazia Cristiana (DC), Aldo Moro, mit IKP-Generalsekretär Enrico Berlinguer. Nach der Umwandlung der Kommunistischen Partei in eine sozialdemokratische Linkspartei favorisierte FIAT lange Jahre deren reformistischen Kurs. Gianni Agnellis Schwester Susanna war Staatssekretär im Außenministerium und stieg 1995 mit FIAT-Hilfe zur ersten Außenministerin Italiens auf.

Gianni Agnelli widersetzte sich dem Vorhaben des von der faschistischen Putschloge P2 an die Macht gehievten Medienunternehmers und Chefs der faschistischen Forza Italia, Silvio Berlusconi, ihn vom ersten Platz der italienischen Kapitalbesitzer zu verdrängen. Dass Berlusconi »den alten Industrieadel« ausschalten wolle, sorge »für Zwiespalt im Unternehmerlager«, warnte die FAZ am 4. Juni 2002. Als die Financial Times Deutschland am 6. April 2010 von einem »Bündnis gegen ­Berlusconi« schrieb, zog die Fäden dafür kein Geringerer als FIAT-Präsident Luca Cordero di Montezemolo, der Berlusconi für den »Bankrott« des Landes« und die »beispiellose Staatskrise« verantwortlich machte.

Die Gründung von »Fiat Chrysler Automobiles« vermittelte in Rom den Eindruck, dass damit die Ära FIAT als Repräsentant des »alten Industrie-Adels«, der maßgeblich die Geschicke des Landes mitbestimmte, zu Ende ging.