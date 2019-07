Nachschlag: Propaganda für Putschisten

Huseyin Aldemir/REUTERS Solidarität mit Venezuela bei einer Kundgebung am 1. Februar in Istanbul

Christoph Heinemann interviewt im Deutschlandfunk den »Vertreter des venezolanischen Übergangspräsidenten Juan Guaidó in Deutschland« (O-Ton DLF), Otto Gebauer. Und beweist damit einmal mehr, warum man sich vor einem Interview auf den Gesprächspartner vorbereiten sollte. Heinemann beschränkte sich darauf, seinem Gegenüber Stichworte zu liefern und auf Nachfragen zu verzichten. Und so konnte sich Gebauer in Schauermärchen ergehen. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro – dem der Deutschlandfunk diesen Titel verweigert – könne sich nur an der Macht halten, weil »der Geheimdienst Sebin, Nationalgarde, Milizen, die FARC« das Volk »in einem Zustand der Unterwerfung« hielten. Und deutsche Linke sollten, »bevor sie mitreden, (…) die Verfassung von Venezuela kennenlernen« – sagt einer, der im April 2002 direkt am Militärputsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Hugo Chávez beteiligt war. Wer solche Journalisten hat, braucht keine Propagandisten mehr. (scha)