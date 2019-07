Tote nach Feuergefecht in Afghanistan

Kandahar. Bei einem Feuergefecht zwischen afghanischen Polizisten und aufständischen Taliban am späten Donnerstag abend sind in der südlichen Provinz Kandahar sechs Einsatzkräfte getötet worden, wie der örtliche Polizeichef am Freitag bestätigte. Demnach hatten Taliban-Kämpfer das Feuer eröffnet bei der Erstürmung von Kon­trollpunkten im Bezirk Miwand. (Xinhua/jW)