Ungarns Akademiegesetz wird überprüft

Brüssel. Die EU-Kommission wird das vor kurzem in Ungarn erlassene Akademiegesetz überprüfen, wie eine Sprecherin der Behörde am Freitag bestätigte. Die gesamten Entwicklungen im öffentlichen Forschungsbereich würden genau verfolgt. In Ungarn ist geplant, dass die von der Akademie der Wissenschaften betriebenen Forschungsinstitute einem neuen Träger unterstellt werden, bei dem Regierungsvertreter das Sagen haben. (dpa/jW)