EU unterstützt Mexikos Migrationsprogramm

Mexiko-Stadt. Mexiko erhält für seinen Entwicklungsplan zur Eindämmung der Migration Unterstützung aus der Europäischen Union. Die EU werde zunächst sieben Millionen Euro dazu beisteuern, wie das mexikanische Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Der Leiter der EU-Delegation in Mexiko, Klaus Rudischhauser, sagte, dass ein stärkeres Engagement der EU für das von Mexiko beworbene »Umfassende Entwicklungsprogramm für Mittelamerika« gefordert werde. Dieser mit Unterstützung der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik entwickelte Plan zielt darauf ab, die Investitionen in Südmexiko, El Salvador, Guatemala und Honduras zu erhöhen, um Armut und Unsicherheit zu mindern. (Xinhua/jW)