Türkei: Russisches Raketensystem kommt

Istanbul. Die ersten russischen Raketenabwehrsysteme des Typs S-400 sollen kommende Woche in der Türkei eintreffen. Das teilte der Chef der türkischen Verteidigungsindustrie, Ismail Demir, am Donnerstag dem Fernsehsender NTV mit. Russische Techniker, die die Installation der Systeme überwachen sollten, würden am Montag erwartet, so die türkische Nachrichtenplattform Habertürk am Freitag. Zunächst solle nur eine S-400-Batterie geliefert werden, weitere sollten folgen. Die USA haben dem NATO-Partner Türkei Sanktionen angedroht, sobald die S-400-Batterien dort eintreffen. (Xinhua/dpa/jW)