Unlautere Methoden

Maxim Zmeyev//REUTERS Teile der abgeschossenen malaysischen Boeing 777 mit der Flugnummer MH 17 auf dem Gebiet der »Volksrepublik Donezk« am 17. Juli 2014

Dem ukrainischen Geheimdienst ist ein Coup im Innern der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk (VRD) gelungen. Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Angehörige der Spezialtruppen bereits Ende Juni den 58jährigen Wladimir Zemach aus der VRD entführt und in die Ukraine gebracht. Sie lauerten ihm offenbar vor seiner Wohnung in der Stadt Sneschnoje östlich von Donezk auf, schlugen ihn bewusstlos, gaben ihm Psychopharmaka und fuhren ihn in seinem eigenen Auto im Rollstuhl als angeblich »gelähmten Vater« mit falschen Papieren über die Frontlinie. In Kiew ordnete inzwischen ein Gericht an, ihn für zwei Monate in Untersuchungshaft zu stecken. Zemach wird »Terrorismus« vorgeworfen. Dafür drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.

Zemach soll nach ukrainischer Darstellung im Sommer 2014 Kommandeur einer Luftabwehreinheit der Donezker Volkswehr gewesen sein, die in dem Abschnitt stationiert war, wo am 17. Juli jenes Jahres die malaysische Boeing 777 mit der Flugnummer MH 17 abgeschossen wurde. Familienangehörige Zemachs erklärten demgegenüber, im Sommer 2014 habe er wie viele andere Angehörige der Volkswehr an einem Kontrollpunkt Dienst getan. Zur Luftabwehr sei er erst später gekommen, weil er in der Sowjetarmee in dieser Waffengattung ausgebildet worden sei. 2015 schied er aus Altersgründen aus dem aktiven Militärdienst aus und arbeitet seitdem als Sportlehrer.

In den bisherigen Ermittlungen der niederländischen Staatsanwaltschaft kam Zemach als Verdächtiger nicht vor. Der ukrainische Vorwurf des »Terrorismus« ist unspezifisch und nimmt auf seine mutmaßliche Rolle im Zusammenhang mit dem Abschuss der Boeing nicht Bezug. Als »Terrorismus« gilt in der Ukraine jede Beteiligung an den Kämpfen auf seiten der Aufständischen. Ukrainische Medien äußerten daher die Vermutung, es sei Kiew bei der Entführung darum gegangen, auf den Busch zu klopfen und Zemach in Beugehaft zu nehmen. Ziel könne es sein, ihn als mutmaßlichen Insider zu Aussagen über den Hintergrund des Abschusses zu veranlassen.