AfD-Kolandeschef aus Partei geworfen

Neubrandenburg. Der bisherige Kovorsitzende des AfD-Landesverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Augustin, ist nicht länger Parteimitglied. Das entschied am Freitag der sieben­köpfige Landesvorstand bei seiner Sitzung in Neubrandenburg, wie der Nordkurier (online) am selben Tag berichtete. Mit der Entscheidung reagierte der Landesverband demnach auf die Enthüllungen des Blattes zu Augustins Vergangenheit in der NPD und ihrer Jugendorganisation »Junge Nationalisten«. Er habe bei seinem AfD-Eintritt unter anderem verschwiegen, 1989 an einer NPD-Schulung teilgenommen zu haben und »Ansprechpartner« des Kreisverband Stormarn gewesen zu sein. (dpa/jW)