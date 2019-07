Der närrische Nationalist

hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Foto_Fiume.jpg/gemeinfrei Hierzulande ein rein akademisches Phänomen: Poet, Soldat und »Seher« Gabriele D'Annunzio (mit Stock) und Kumpane (1919)

Einem Buch, das sich mit dem italienischen Faschismus beschäftigt, in dem aber der oberste Repräsentant dieser Form bürgerlicher Herrschaft einmal »Benedetto« Mussolini, ein anderes Mal Benito »Mussolino« genannt wird – einem solchen Buch wird man mit Skepsis hinsichtlich der Seriosität von Autor wie Verlag begegnen müssen.

Und tatsächlich erinnert Kersten Knipps knapp 300-Seiter über »Die Kommune der Faschisten« und die Abenteuer des Dichters Gabriele d’Annunzio in Detail und Aufbau an eine fleißig, aber unter großem Zeitdruck verfasste Masterarbeit. Dabei hätte man sich mit der Veröffentlichung ruhig bis zum 12. September Zeit lassen können, dem Tag, an dem der Poet, Soldat und »Seher« d’Annunzio im Jahr 1919 mit seinen Kommandotruppen in das Adriastädtchen Fiume (heute Rijeka, Kroatien) einrückte.

Was? Wer? Wo? Ja – wir befinden uns am Rande dessen, was kollektive mitteleuropäische Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und seine Nachkriegszeit aufbewahrt hat. Der dekadent dichtende Dandy und närrische Nationalist Gabriele d’Annunzio (1863–1938) ist in Italien zwar ein Klassiker, real präsent aber nur mehr als Schöpfer überaus griffiger Motti und Sinnsprüche, in seiner Allzweck-Zitierbarkeit vergleichbar mit Schiller oder Brecht. In Deutschland ist der einstige Erfolgsautor und Lebemann – Ironie der Geschichte – ein rein akademisches Phänomen.

»Vittoria nostra, non sarai mutilata« lautete die Überschrift eines Artikels von d’Annunzio, der am 24. Oktober 1918 im Corriere della sera erschien. Der Text war eine Absage an den »verstümmelten Sieg« – es ging um die multiethnische österreich-ungarische Hafenstadt Fiume, die nicht zur 1915 vertraglich zugesicherten Kriegseintrittsbeute des Königreichs Italien gehörte, in der aber, im Sinne des von US-Präsident Woodrow Wilson erklärten Selbstbestimmungsrechts der Völker, sich eine Mehrheit für den Anschluss an Italien ausgesprochen hatte. Im September 1919 besetzten Freischärler (»Arditi«) unter der Führung von d’Annunzio das Städtchen, das dieser zur Zentrale des besseren, des »patriotisch-nationalistischen Italien (erklärte), das aus seiner ruhmreichen Vergangenheit eine besondere Mission für die Zukunft ableitete«, wie Hans Woller in seiner »Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert« (2010) schreibt.

Das ganze Spektakel kann man als Vorwegnahme des faschistischen »Marsches auf Rom« 1922 interpretieren – mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Eliten in Staat und Wirtschaft Italiens sich nicht auf die Seite des unberechenbaren, dadaistischen d’Annunzio schlugen. Weihnachten 1920 warfen sie ihn mit Waffengewalt aus seiner »Stadt des Lebens«. Knapp drei Jahre später kam Fiume dann auf dem Verhandlungsweg zu Italien.

Wer sich über diese Zeitläufte informieren will, wird vom Journalisten und Autor der Neuen Zürcher Zeitung Knipp grundsätzlich lesbar bedient. Interessant sind aber eher seine Auslassungen. Man kann über den Zusammenhang von Ästhetizismus und Faschismus, von Alternativkultur und sogenanntem Totalitarismus ausgiebig reflektieren: Wenn man aber weglässt, dass die Karriere des Herrn Mussolini erst Fahrt aufnahm, als die italienische Großindustrie ihn als Propagandisten des renditeversprechenden Kriegseintritts Italiens finanziell äußerst großzügig zu unterstützen begann, dann zeigt man sich leider mehr als Ideologe denn als ernstzunehmender Autor. Und wenn man ausspart, dass Fiume nicht ganz unwesentlich eine schwule Kommune war, mit dem hochinteressanten und – klar – hochproblematischen Frühflieger- und Yoga-Irren Guido Keller an der Spitze einer homosexuellen Gangbang-Gruppe, dann offenbart man, dass man sich vielleicht lieber einen züchtigeren Gegenstand hätte aussuchen sollen.