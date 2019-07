Für eine andere Politik

Ramzi Boudina/REUTERS »Verschwindet von hier, alle«: Die Algerier wollen Geschicke des Landes selbst bestimmen (Algier, 28.6.2019)

Der 57. Jahrestag der Unabhängigkeit Algeriens von der Kolonialmacht Frankreich wird an diesem Freitag zusammentreffen mit der 20. Massendemonstration der Volksbewegung. Seit dem 22. Februar gibt es Woche für Woche freitags landesweit Zusammenkünfte von Algeriern und dienstags außerdem Märsche der Studenten, die sich nicht mit dem ersten Erfolg – dem Rücktritt des 20 Jahre an der Spitze des Landes stehenden Abdelaziz Bouteflika – zufriedengeben, sondern einen radikalen Wandel des politischen Systems fordern.

Die Bewegung hat bisher erreicht, dass politische Akteure ihren Posten räumen mussten und die Justiz vermehrt gegen frühere Minister und Weggefährten Bouteflikas vorgeht. Zuletzt war am Dienstag Parlamentspräsident Mouad Bouchareb zurückgetreten. Wie aus den Berichten algerischer Aktivisten am selben Tag im Berliner »Centre Marc Bloch« hervorging, streben die Algerier aber nach einer radikal anderen Form politischen Ausdrucks. Sie lehnen demnach das gesamte politische System und jede Form der Repräsentation ab. Statt dessen versuchen sie, an ihre ursprüngliche revolutionäre Identität anzuknüpfen. In den vergangenen Monaten seien zahlreiche Initiativen entstanden, die sich auf öffentlichen Versammlungen gebildet und ausgetauscht hätten. Auch Gewerkschaften, Parteien und Verbände, die zunächst nicht zur Bewegung gehört hätten, würden sich nun an dem Entwurf einer neuen politischen Kultur beteiligen.

Am 26. Juni hatten sich die »Demokratischen Kräfte« in Algier versammelt, um ihren »Pakt für einen echten demokratischen Übergang« vorzustellen. Unterzeichnet von verschiedenen Parteien, Gewerkschaften und Vertretern verschiedener aktivistischer Gruppen, heißt es unter anderem, dass eine Präsidentschaftswahl, wie sie von Übergangspräsident Abdelkader Bensalah und Militärchef Ahmed Gaïd Salah forciert wird, »nur dazu dienen wird, das derzeitige System zu erneuern«. Die wahre Macht würde »vollständig vom Armeestab übernommen und ausgeübt«. Die Regierung sehe »angesichts dieser beeindruckenden Demonstration popularer Kräfte« ihre einzige Hoffnung in einer Ausweitung der Repression, um jede »politische Alternative für einen radikalen demokratischen Wandel zu verhindern«. Als Beweis wird »das Verbot des Zeigens des Amazigh-Emblems bei Demonstrationen und die Verurteilung für politisches Handeln« angeführt.

Diese Berberfahnen wurden von Beginn an neben der Nationalflagge auf den Demonstrationen benutzt und erinnerten an den Aufstand der Berber im Jahr 2001 in der Kabylei und dessen blutige Niederschlagung, die sich als »Schwarzer Frühling« eingeprägt hat. Am 23. Juni hatte die Polizei im Auftrag Salahs 18 Aktivisten wegen des Schwenkens der Amazigh-Flagge unter dem Vorwurf der »Untergrabung der nationalen Einheit« verhaftet, wie die algerische Nachrichtenseite TSA Algerie berichtete.

Im Anschluss an das Treffen der »Demokratischen Kräfte«, gab Hakim Behlacel, führend in der Partei »Front der sozialistischen Kräfte« (FFS) gegenüber der algerischen Nachrichtenagentur APS zu Protokoll, dass diese Initiative »eine echte Chance für Algerien« bedeute. Der Aufruf der Regierung zum Dialog bewege sich statt dessen im Rahmen des bestehenden Systems und würde deshalb abgelehnt. Die FFS spreche sich für einen »souveränen verfassunggebenden Prozess« aus, der die »Bevölkerung in den Mittelpunkt aller Ansätze und Initiativen stellt«. Dies wollen auch die Kräfte der Bewegung erreichen, die für Sonnabend zu einer »Nationalen Dialogkonferenz« aufgerufen haben, bei der die Suche nach einem gesellschaftlichen Konsens fortgesetzt werden soll.

Unterdessen schlug Interimspräsident Bensalah am Mittwoch einen Dialog zur Vorbereitung der Präsidentschaftswahlen vor und kam den Forderungen der Bewegung zumindest entgegen, indem er ankündigte, weder politische Behörden noch das Militär daran beteiligen zu wollen. Zugleich forderte er jedoch, »unrealistische Forderungen beiseite zu legen«.