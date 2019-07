WDR: Drohbriefe mit weißem Pulver erhalten

Dortmund. Zwei Journalisten, die über die Neonaziszene in Dortmund berichten, haben Briefe mit weißem Pulver erhalten. Wie der WDR berichtete, war einer der Briefe an dessen Landesstudio adressiert. Einer der Reporter sei bereits in der Vergangenheit bedroht worden. Spezialisten der Feuerwehr untersuchten den Inhalt. Dabei handelte es sich um Backpulver, sagte am Donnerstag eine Polizeisprecherin. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) forderte auch von Sicherheitsbehörden, Drohungen von Neonazis nicht zu bagatellisieren. (dpa/jW)