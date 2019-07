Inhumane Normalität

Guglielmo Mangiapane/REUTERS Carola Rackete (M.), Kapitänin der »Sea-Watch 3«, wird auf Sizilien von Beamten der Finanzpolizei abgeführt (Porto Empedocle, 1.7.2019)

Eines hat Carola Rackete sicherlich bewirkt: Das spektakuläre Anlegemanöver der »Sea-Watch 3« im Hafen der italienischen Insel Lampedusa in der Nacht zum 29. Juni und die Festnahme der Kapitänin haben dem Thema Seenotrettung eine Aufmerksamkeit beschert, wie es das so wohl noch nicht gegeben hat. In Italien und in Deutschland berichten die Medien seit Tagen umfassend über die Vorgänge. Die Folgen der Abschottungspolitik der EU werden breit debattiert, was an sich schon ein Erfolg ist – ändern wird das an dieser Agenda vermutlich wenig.

Immerhin zeigte sich, dass die Seenotretter ähnlich viel Solidarität mobilisieren können wie die Klimaschützer der Schülerbewegung »Fridays for Future«. So unterschrieben bis Freitag mehr als 400.000 Personen eine Onlinepetition für die mittlerweile erfolgte Freilassung Racketes. Ein Spendenaufruf der TV-Moderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf für sie und die Organisation »Sea-Watch« erbrachte innerhalb weniger Tage rund eine Million Euro. An diesem Sonnabend ruft die »Seebrücke«-Bewegung in mehr als 100 Städten dazu auf, für Carola Rackete und die Seenotretter auf die Straße zu gehen.

Die Verzweiflungstat der Kapitänin beendete eine Odyssee, wie sie die wenigen auf dem Mittelmeer noch aktiven Rettungsschiffe zuletzt immer wieder erleben mussten. Am 12. Juni hatte die »Sea-Watch 3«, in den 1970er Jahren als Versorgungsschiff für Bohrinseln gebaut, vor der libyschen Küste 53 afrikanische Flüchtlinge aufgenommen. 13 wurden später aus medizinischen Gründen an Land gebracht. Als sich der Zustand der übrigen Geretteten an Bord verschlechterte, entschied sich Rackete, die Einfahrt nach Lampedusa zu erzwingen. Die Geretteten an Bord durften an Land gehen, sie wurde unter Hausarrest gestellt und das Schiff an die Kette gelegt. Am Dienstag veranlasste ein italienisches Gericht die Freilassung der Deutschen und urteilte, sie habe »in Erfüllung ihrer Pflicht« gehandelt. Am 9. Juli gibt es einen weiteren Gerichtstermin.

Dass Rackete bei ihrem Manöver ein Boot der Finanzpolizei (»Guardia di Finanza«) touchierte, das sich ihr in den Weg gestellt hatte, kam Italiens faschistischem Innenminister Matteo Salvini gelegen. Auf Facebook hetzte er, es sei »ein krimineller Akt« gewesen, wie die Kapitänin versucht habe, das Boot an der Mole »zu zerquetschen«. Bei vielen »besorgten Bürgern« hierzulande, die ihren Hass auf die Seenotretter bei Twitter oder in den Kommentarspalten bürgerlicher Zeitungen wie der Welt auslebten, kam das gut an.

Deutsche Politiker sahen sich genötigt, für Sea-Watch Partei zu ergreifen. »Italien ist ein Gründungsstaat der Europäischen Union«, erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im ZDF. Man dürfe erwarten, dass sie mit einem solchen Fall anders umgingen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) twitterte: »Aus unserer Sicht kann am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens nur die Freilassung von Carola Rackete stehen.« Wohlfeile Statements, die an der Abschottungsagenda der EU nicht rütteln. Berlin versteckt sich wie gehabt hinter anderen EU-Staaten, an denen eine Lösung für die Migranten im Mittelmeer scheitere.

Dass es jetzt zu dieser Eskalation kam, ist kein Zufall. Denn die Lage auf dem Mittelmeer hat sich zuletzt »fortlaufend zugespitzt«, wie David Starke, Geschäftsführer von »SOS Méditerranée« am Donnerstag gegenüber jW erklärte. Das von der Organisation gemeinsam mit »Ärzte ohne Grenzen« betriebene Schiff »Aquarius« – jetzt nicht mehr aktiv – war das erste, das vor gut einem Jahr mit 630 Flüchtlingen an Bord von Italien abgewiesen wurde. Kurz zuvor war Salvini Innenminister geworden und hatte die Häfen Italiens für zivile Rettungsschiffe geschlossen.

Seitdem seien solche Blockaden mit mehr als 18 ähnlichen Vorfällen zum »traurigen Normalfall« geworden, erklärten SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen bereits Mitte Juni in einer gemeinsamen Mitteilung. Rettungsschiffe mit insgesamt 2.443 Geflüchteten seien dabei tagelang auf dem Meer festgehalten worden. Was die Situation noch verschlimmere: Selbst Handels- und Militärschiffe seien durch derartige Schikanen »immer seltener bereit, auf Notsituationen zu reagieren«.

Die Nichtregierungsorganisationen füllten seit mehr als drei Jahren die Lücke, die die EU im Mittelmeer hinterlassen habe, sagte Starke: »Jetzt sollen diejenigen bestraft werden, die sich im Mittelmeer überhaupt noch an geltendes Recht halten.« Nötig sei das Auflegen eines europäischen Programms zur koordinierten Seenotrettung. Bis es dieses gibt, brauche es ein »europäisches System zu Anlandung von Geretteten an einen sicheren Ort; und sei es nur eine Koalition von einer Gruppe an aufnahmebereiten europäischen Staaten«, so der Seenotretter. »Wenn wir noch länger warten, setzen wir weitere Menschenleben jeden Tag aufs Spiel.«