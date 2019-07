Hessen: Todesfälle nach Taser-Einsatz

Wiesbaden. In Hessen ist es offenbar infolge eines Taser-Einsatzes der Polizei zu einem zweiten Todesfall gekommen. Innenminister Peter Beuth (CDU) habe dies auf Anfrage des Abgeordneten Hermann Schaus (Die Linke) eingeräumt, wie die Frankfurter Rundschau (Donnerstagausgabe) berichtete. Der Todesfall ereignete sich demnach im Januar 2018 in Fulda, wurde aber erst jetzt bekannt. Damals durften nur Spezialeinsatzkommandos (SEK) Elektroschockpistolen einsetzen. Nach Beuths Angaben starb die betroffene Person vier Tage nach dem Abfeuern eines Tasers. Damit gebe es in Hessen zwei solcher Fälle, hieß es in Beuths Antwort. (dpa/jW)