»Der linke Flügel wird systematisch marginalisiert«

Bodo Schackow/ZB/dpa Wir bitten um Bestätigung: Abstimmung beim Landesparteitag von Die Linke in Gera (30.3.2019)

Am vorletzten Wochenende hat ein Landesparteitag der Thüringer Linkspartei in Arnstadt über die Zusammensetzung der Liste für die Landtagswahl am 27. Oktober entschieden. Frank Kuschel, der für Sie gesprochen hat, empfahl Sie als »Marxistin mit Ecken und Kanten«. Das kam bei den Delegierten nicht so gut an?

Ich wurde nicht gewählt. Ich bin für Platz 21 angetreten und habe 27 Stimmen bekommen. Wenn man sich die Mehrheit anschaut, die mich nicht gewählt hat – es haben sich ja auch andere Kandidaten um diesen Platz beworben –, dann muss man wohl sagen: Ja, das kam nicht so gut an.

Bodo Ramelow wurde mit 97,4 Prozent der Stimmen auf Listenplatz eins gewählt. Die Begeisterung für die Politik der von ihm geführten Regierung scheint im Landesverband groß zu sein. Oder täuscht der Eindruck?

Im Laufe der letzten Jahre hat in der Partei eine sehr starke Fokussierung auf die Person Bodo Ramelow stattgefunden. Und das kam auch in diesem Wahlergebnis zum Ausdruck.

Wie schätzen Sie die Ergebnisse der Regierungspolitik seit 2014 ein?

Wir haben die Regierungsarbeit nicht so gestaltet, wie wir sie hätten gestalten können. Wir haben von Anfang an Zugeständnisse in grundsätzlichen Fragen gemacht. Die Anerkennung der »Schuldenbremse« zum Beispiel oder die Übernahme des Personalabbaukonzepts der Vorgängerregierung für alle Kategorien von Landesbediensteten. Wir haben dann zwar die eine oder andere Korrektur vorgenommen. Aber das war ein harter Kampf – auch innerhalb der eigenen Partei. Alles in allem: Diese Regierung war besser als die Vorgängerregierung. Aber wir sind hinter den Erwartungen, die unsere Wählerinnen und Wähler hatten, weit zurückgeblieben.

In Arnstadt wurden auch »Reformer« wie Steffen Harzer kaltgestellt. Warum das?

Es ging dem Landesvorstand darum, eine in seinem Sinne gut funktionierende Fraktion zusammenzustellen. Es geht um Gefolgschaft, nicht um die Umsetzung von Inhalten. Deshalb wurden nicht nur linke Kräfte, sondern auch »Reformer«, die eine etwas zu eigenständige Linie fahren, von den aussichtsreichen Listenplätzen ferngehalten. Ziel ist eine Fraktion, mit der man alles machen kann. Ich erinnere daran, dass Ramelow bereits Fühler in Richtung CDU ausgestreckt hat. Da braucht man natürlich Leute, die im Ernstfall auch das schlucken.

Wie beurteilen Sie das Diskussionsklima in der Partei, speziell auch in der Landtagsfraktion, in der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode?

Der linke Flügel, das muss man ganz klar sagen, wird seit längerer Zeit – in der Partei und in der Fraktion – ausgegrenzt. Alle Kräfte, die die Gesellschaft grundlegend verändern wollen, werden systematisch marginalisiert. Die Landes- und Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow pflegt einen sehr autoritären Führungsstil. Sie macht Ansagen und erwartet, dass das ohne Debatte umgesetzt wird. Viel verläuft zwar im Sande, aber insgesamt begünstigt leider die allgemeine Entwicklung der Partei diesen Stil. Es wird immer seltener diskutiert oder einmal etwas hinterfragt.

Auf der Landesliste tauchen ein paar neue Gesichter auf, die außerhalb der Partei – oder genauer: des Parteiapparats – vollkommen unbekannt sind. Die Parteispitze verkauft das als »Verjüngung«. Ist es nur das?

Sehr viele der »Unbekannten« sind Angestellte der Partei oder der Fraktion. Es gibt auch Ausnahmen – Pa­trick Beier zum Beispiel. Eine Verjüngung findet schon statt. Aber in der Hauptsache aus dem Dunstkreis der Parteiführung und der Fraktion.

Ihr Kreisverband möchte Sie als Direktkandidatin im Wahlkreis Sömmerda I – Gotha III aufstellen. Werden Sie die Nominierung annehmen und kandidieren?

Ich wäge noch ab. Bodo Ramelows Spruch »Nichts verändern, nur verbessern« war tatsächlich das Leitmotiv seiner Regierungsarbeit. Der Grundsatz, nichts zu verändern, hat unter anderem auch die AfD in Thüringen stark gemacht. Mein Anspruch ist es nicht, einfach so weiterzumachen. Ich will nicht Steigbügelhalter sein für eine Politik, deren Horizont mit dem Satz »Wir verwalten ein bisschen besser als die CDU« beschrieben werden kann. Auf der anderen Seite: Ich will die Genossen im ländlichen Raum, die innerparteilich und in der Landespolitik mehr und mehr abgehängt werden, nicht im Stich lassen.