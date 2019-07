Washington schützt Sklavenhalter

Ismail Zitouny/REUTERS Nach dem Angriff auf das Flüchtlingslager versucht ein Insasse am Mittwoch Habseligkeiten zu retten

Die USA haben nach Angaben von Diplomaten eine Stellungnahme des UN-Sicherheitsrates zu dem Luftangriff auf ein Internierungslager für Flüchtlinge in Libyen verhindert, bei dem am Mittwoch mindestens 44 Menschen getötet und mehr als 130 verletzt wurden. In dem Lager wurden überwiegend Migranten aus afrikanischen Ländern festgehalten. Der Libyen-Beauftragte der Vereinten Nationen, Ghassan Salame, erklärte, der Angriff erreiche »klar das Niveau eines Kriegsverbrechens«. UN-Generalsekretär António Guterres forderte eine unabhängige Untersuchung. Der Sicherheitsrat befasste sich am Mittwoch (Ortszeit) hinter verschlossenen Türen mit dem Angriff. Die USA hätten jedoch eine Erklärung verhindert, in der der Vorfall verurteilt und eine Feuerpause gefordert werden sollte. US-Diplomaten begründeten ihre Blockade demnach damit, dass sie für eine Zustimmung kein grünes Licht der Regierung von Präsident Donald Trump erhalten hätten.

In dem überfüllten Lager Tadschura sind nach Angaben von UN und Menschenrechtsorganisationen mehr als 600 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten interniert. In dem getroffenen Lagerteil seien rund 150 Männer aus verschiedenen afrikanischen Ländern festgehalten worden, sagte Mabruk Abdel-Hafis, der im Auftrag der Regierung in Tripolis mit Migranten arbeitet. Nach UN-Angaben sollen während des Angriffs Wachleute auf Insassen des Lagers geschossen haben, die sich in Sicherheit bringen wollten. Die Nachrichtenagentur AP zitierte Überlebende, die in der Haftanstalt von einer örtlichen Miliz gezwungen worden seien, »Tag und Nacht« in einer Werkstätte Waffen zu reparieren und zu reinigen. Ein junger Mann, der seit fast zwei Jahren in Tadschura festgehalten wird, sagte dem Reporter: »Wir reinigen Luftabwehrgeschütze. Ich habe auch eine große Zahl von Granaten und Raketen gesehen.« Offenbar will die Miliz auf die billigen Arbeitskräfte nicht verzichten. Auch nach dem Bombardement gebe es keine Pläne, das Lager zu evakuieren, teilten Hilfsorganisationen mit. (dpa/AFP/Reuters/jW)