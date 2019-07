Zu Tode gekürzt

RubyImages/F. Boillot Wer wird die Pflege reanimieren? Protestaktion vor der Senatsverwaltung für Gesundheit (Berlin, 25.9.2018)

Mehr als ein Jahr wurde die Prüfung verzögert. Am Dienstag hat der »rot-rot-grüne« Berliner Senat das Volksbegehren für »gesunde Krankenhäuser« als rechtlich unzulässig abgelehnt. Fast 50.000 Unterschriften hatte das Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus gesammelt. Gefordert wurde unter anderem eine »maßgebliche Erhöhung der Investitionskosten« durch das Land Berlin und mehr Personal durch feste Personal-Patienten-Schlüssel. Das betrifft sowohl die Situation auf den Stationen als auch in den Funktionsbereichen, wie zum Beispiel Kreißsaal, OP und Reinigung. Aus Sicht des Berliner Senats verstößt dies gegen das »abstimmungsrechtliche Kopplungsverbot«. Die Volksentscheidinitiative erklärte dazu am Donnerstag: »Es zeigt sich, dass jedes formale Argument genutzt werden soll, um den Volksentscheid vor das Landesverfassungsgericht zu bringen«.

Nach Einschätzung des Berliner Senats sei das mit dem Begehren angestrebte Gesetz in »weiten Teilen unvereinbar« mit der Berliner Verfassung und dem Grundgesetz. Der Senat verwies auf fehlende Gesetzgebungskompetenzen und darauf, dass die Personalausstattung bereits durch den Bund geregelt worden sei. Das hatte die Initiative schon vor Start des Volksbegehrens juristisch prüfen lassen und war zu dem Schluss gekommen, dass die Umsetzung rechtlich möglich wäre. Das Krankenhausfinanzierungsgesetz gebe den Ländern Spielräume, um Qualitätsanforderungen zu erlassen, betonte Verdi-Sekretär Kalle Kunkel, der auch ein Sprecher des Bündnisses ist, am Donnerstag gegenüber jW.

Auch die Regierungen in Hamburg, Bremen und Bayern hatten die Volksbegehren für mehr Personal in den Krankenhäusern abgelehnt. Während die Landesverfassungsgerichte in Bayern und Bremen die Gesetzgebungsvorhaben noch prüfen, hatte das Hamburger Verfassungsgericht bereits im Mai den Gesetzgebungsentwurf des Hamburger »Bündnisses für mehr Personal im Krankenhaus« für verfassungswidrig erklärt. Im März 2018 hatten in nur 21 Tagen 30.000 Hamburger das Volksbegehren unterschrieben.

Aus Sicht der Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kalayci (SPD), deckten die Ziele des Senats die Forderungen des Volksbegehrens bereits ab. Der Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/2021 etwa sehe bis 2021 eine Erhöhung der Krankenhausinvestitionen von derzeit 160 Millionen auf 200 Millionen Euro im Jahr 2021 vor. Nach Ansicht des Bündnisses für mehr Personal im Krankenhaus seien das trotzdem 150 Millionen Euro zu wenig, sagte Kunkel.

Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, den Grünen und der Linkspartei in Bremen sollen die Investitionskosten unterdessen gar keine Rolle gespielt haben. Für die öffentlichen Kliniken in Bremen sieht Peter Erlanson, Mitglied der Bremer Bürgerschaft für die Linkspartei, deshalb schwarz. Insgesamt wären Finanzmittel von 500 Millionen Euro notwendig. Doch die »doppelte Schuldenbremse« im Grundgesetz und in der Bremer Verfassung mache die Aufnahme von Krediten für wichtige Investitionen unmöglich. Die Grünen wollten diese nicht antasten, sagte Erlanson im Gespräch mit jW am Donnerstag. Und die Verhandlungsführer der Linkspartei hätten das hingenommen. Aus Sicht von Erlanson wollten »die jetzt an die Fleischtöpfe«. Er hofft auf den Sonderparteitag der Partei Donnerstag abend: Möglicherweise würde die Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag auf August vertagt und der Koalitionsvertrag in seiner jetzigen Fassung gekippt.