Bröselnde Brücken

Regis Duvignau/REUTERS Wer kommt noch drüber? Wegen der neoliberalen Kürzungspolitik fehlt das Geld für die Instandsetzung von Brücken

Die Expertenberichte sind erschreckend: In Frankreich sind rund 25.000 Brücken reparaturbedürftig oder sogar einsturzgefährdet. Bereits im Juli des vergangenen Jahres hatten vom Verkehrsministerium beauftragte Ingenieure einen deutlichen Mangel an staatlichen und privaten Investitionen in die Brückenbauwerke des Landes konstatiert. Erst der spektakuläre Einsturz der Morandi-­Brücke im italienischen Genua mit mehr als 40 Toten hatte dem Rapport der französischen Prüfer einige Aufmerksamkeit beschert. Eine vom Senat, der zweiten Parlamentskammer, im Anschluss an die Katastrophe verlangte Bilanz bestätigte Ende der vergangenen Woche den Bericht vom Sommer 2018 – Urlauber, die in den kommenden Tagen und Wochen auf dem Weg in den Süden Flüsse und Täler überqueren, tun das derzeit auf eigene Gefahr.

In der Kritik stehen nicht nur staatliche Behörden, die notwendige Investitionen nicht anordneten oder »aus finanziellen Gründen« sogar verweigerten, sondern vor allem die privaten Betreiber der Autobahnen. Infrastrukturriesen wie der multinationale Konzern Vinci, die sich mehr als die Hälfte der Fernstraßen mit langfristigen Pachtverträgen einverleibt haben, kassieren zwar jedes Jahr ungeheure Profite aus der Maut. Die notwendigen Unterhaltungsarbeiten bezahlen sie nach Angaben des Senatsberichts aber eher nicht. Die ARAFER (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières), einzig verbliebene staatliche Kontrollinstanz im weitgehend privatisierten Autobahnnetz des Landes, bescheinigte den Betreibern für 2018 einen Reingewinn von 2,8 Milliarden, die Aktionäre durften sich über einen Geldsegen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro freuen.

In Frankreich weiß man nicht einmal, wie viele Brücken im Land Flüsse, Bäche und Bodenfalten überspannen. Die genaue Zahl solcher Bauwerke sei nicht bekannt, heißt es in dem Bericht, man gehe von rund 200.000 bis 250.000 aus. Sicher sei jedoch, dass rund ein Zehntel, also mindestens 25.000 Brücken, sich »in einem schlechten strukturellen Zustand« befindet, ein »Problem der Sicherheit und Verfügbarkeit« für die Autofahrer und ihre Familien sei festzustellen. Fazit: Ein »Marshallplan« zur Rettung der französischen Infrastruktur sei erforderlich, falls man »ein Drama wie das in Genua vermeiden« wolle. Gleichzeitig kritisierten die Berichterstatter unter der Leitung des Senators und Zentrumspolitikers Hervé Maurey »Lücken in der politischen Überwachung und Instandhaltung«.

Bereits in dem Expertenbericht aus dem Vorjahr wurde gewarnt, dass mindestens sieben Prozent der französischen Brücken in einem Zustand seien, der den Einsturz ganzer Bauwerke befürchten lasse. Von den 12.000 im vergangenen August »akut gefährdeten« Brücken, hätten auf Anraten der Ingenieure bereits mindestens 840 für den Verkehr, vor allem für schwere Transportfahrzeuge, gesperrt werden müssen. Christian Tridon, Präsident der auf Infrastrukturprojekte spezialisierten Unternehmen (Strres), hatte in der Hauptstadtzeitung Le Parisien im August 2018 darauf hingewiesen, dass die Zahl der gefährdeten Bauwerke vermutlich deutlich höher anzusetzen sei. Bei den genannten sieben Prozent handele es sich »lediglich um bekannte Brücken, die regelmäßig überprüft und begutachtet werden. Die anderen kennen wir nicht einmal«.

Die rund eine Million Straßenkilometer des Landes zu überwachen und die Standfestigkeit der Brücken regelmäßig zu kontrollieren, scheint für die verantwortlichen Unternehmen – ob staatliche oder private – eine nicht zu bewältigende Aufgabe zu sein. Zumindest für die Autobahnen allerdings, auf denen an landesweit einigen tausend Mautstellen täglich professionelle Kraftfahrer und Touristen abkassiert werden, müsste das Geld reichen. Statt die Aktionäre in Milliardenhöhe auszuzahlen, müsste ein wichtiger Teil der leicht erzielten Gewinne in die Instandhaltung der Infratsruktut investiert werden, kritisiert inzwischen die parlamentarische Opposition. Der Gesetzgeber, der seit dem Aufstieg von Emmanuel Macron zum Präsidenten lieber verscherbelt, als seiner Pflicht als Hüter des volkseigenen Besitzes nachzukommen, ist nach Ansicht der Berichterstatter gefordert.

Die Gefahr ist gegenwärtig. Im Mai des vergangenen Jahres stürzte am Viadukt von Gennevilliers, der Überführung der Fernstraße A 15, eine Stützmauer ein. An der A 16 entdeckten mit der Baukontrolle beauftragte Experten an der 1,3 Kilometer langen Autobahnbrücke von Echinghen im Departement Pas-de-Calais im Norden des Landes tiefe Risse in der Betonkonstruktion. Erst da entschied der private Betreiber SANEF, sich um die Ausbesserung der 1997 errichteten Brücke zu kümmern. Überprüft werden seither auch die 331 Stahlkabel, die das Bauwerk tragen. Nur zwei Fälle von vielen, wie Tridon dem Parisien sagte. Auf den Straßen des Landes passieren Kraftfahrer schätzungsweise alle fünf Kilometer eine Überführung.