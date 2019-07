Rüstungsprojekt wackelt

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Unionspolitiker Peter Tauber, Horst Seehofer, Reiner Haseloff und Michael Kretschmer (v. l. n. r.) unterzeichnen am Mittwoch im Flughafen Leipzig/Halle ihre Absichtserklärung zum Standort der geplanten Agentur

Die Bundesregierung rüstet für den »Cyberkrieg«. Doch um mit Gegnern und Verbündeten mithalten zu können, sind aus Berlins Sicht offenbar bahnbrechende Neuentwicklungen vonnöten. Eine neue »Agentur für Innovationen in der Cybersicherheit«, auch »Cyberagentur« genannt, soll den Aufholprozess beschleunigen (siehe jW vom 30. August 2018). Ohne die Bewilligung des Gründungsvorhabens durch den Haushaltsausschuss des Bundestages steht das gesamte Vorhaben allerdings noch in den Sternen. Zudem hegt der Bundesrechnungshof (BRH) in seinem am Mittwoch durch netzpolitik.org veröffentlichten Bericht deutliche Bedenken.

Im als »Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch« eingestuften Bericht des BRH heißt es, dass die beiden zuständigen Bundesministerien der Verteidigung (BMVg) und des Inneren (BMI) »in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Annahmen u. a. zur Finanzierung und zum Personal der Cyberagentur trafen, die in wesentlichen Punkten nicht mehr haltbar sind«. Da wäre zunächst eine Finanzierungslücke im dreistelligen Millionenbereich – eine Diskrepanz zwischen veranschlagten Kosten für die neue Agentur von 2019 bis 2022 und den im Bundeshaushalt dafür bereits reservierten Ausgaben. Zweitens könne das BMVg nach eigenem Bekunden nur bei »marktüblicher Vergütung« qualifiziertes Personal gewinnen. Zugleich aber soll das vom SPD-geführten Bundesfinanzministerium auferlegte »Besserstellungsverbot« greifen, wonach Gehälter wie im öffentlichen Dienst gezahlt werden müssen. Der Bundesrechnungshof sieht hier einen Zielkonflikt, den es noch aufzulösen gelte.

Ursprünglich sollte die neue Agentur noch in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen. Dazu gehört laut BRH die Vergabe von Forschungsaufträgen, die »Koordination der Bedarfsdeckung in der Forschungslandschaft der Sicherheitsbehörden« und die Förderung der Kooperation zwischen dem Bund, wissenschaftlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen. Dafür soll sie als GmbH gegründet werden. Dies jedoch lehne der Koalitionspartner SPD ab, wie netzpolitik.org berichtete. Kritik kommt auch von der Opposition. Diese Rechtsform biete »keine parlamentarische Kontrollmöglichkeit« und nehme dem Parlament die Entscheidung über »die strategische und inhaltliche Ausrichtung«, erklärte Petra Sitte (Die Linke), forschungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der BRH-Bericht wurde dem Haushaltsausschuss des Bundestages zwar bereits am 18. Juni zugestellt. Doch das Thema »Cyberagentur« ist dort bis heute noch nicht behandelt worden. Gesine Lötzsch, Obfrau der Linksfraktion im Ausschuss, vermutete am Mittwoch gegenüber junge Welt, »dass sich CDU/CSU und SPD bisher noch nicht auf die wesentlichen Fragen einigen konnten«. Das Gesamtkonzept sei »widersprüchlich und offensichtlich nicht durchdacht«. Denn unter anderem soll die Agentur mit eigener Forschungsinfrastruktur ausgestattet werden, obwohl sie selbst gar nicht forschen werde. Im BMVg und im BMI hofft man unterdessen, dass unmittelbar nach Ende der parlamentarischen Sommerpause die »Cyberagentur« auf der Tagesordnung des Haushaltsausschusses stehen werde. Dies teilte jeweils ein Sprecher am Mittwoch auf jW-Anfrage mit.

Als vorgesehener Standort der »Cyberagentur« des Bundes wurde mit einer Absichtserklärung (engl.: »Letter of Intent«) das Mitteldeutsche Revier auserkoren. Um jene Erklärung öffentlichkeitswirksam zu unterzeichnen, sind am Mittwoch nachmittag in Leipzig Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), BMVg-Staatssekretär Peter Tauber (CDU) sowie die Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer, und Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (beide CDU), im Flughafen Leipzig/Halle zusammengekommen. »Bevor schlüssige Konzepte da sind, werden schon bunte Bilder produziert«, kritisierte Lötzsch gegenüber jW die Aktion. Ursprünglich sollte statt Tauber Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) an der PR-Aktion teilnehmen. Doch sie war als Kandidatin für die EU-Kommissionspräsidentschaft kurzfristig verhindert.