Verloren geglaubte Kopien

Lorenzo Burlando/festival.ilcinemaritrovato.it/immagini-dal-festival-2019/ »Die halbe Stadt versammelt sich hier«: Piazza Maggiore im Zentrum von Bologna

Wenn die Tage am längsten sind, verwandelt sich die norditalienische Renaissancestadt Bologna zum Pilgerort für Filmliebhaber. Auf der luftigen, von Arkaden gesäumten Piazza Maggiore im Zentrum ist dann jedes Jahr eine riesige Leinwand aufgespannt. Nicht nur das angereiste Publikum, sondern die halbe Stadt versammelt sich hier, wenn die drückende Sonne hinter den mittelalterlichen Mauern versinkt und das Pflaster die gespeicherte Hitze des Tages wieder abstrahlt, zu kostenlosen Vorführungen, denen etwas Magisches anhaftet. In diesem Jahr waren hier Klassiker wie »Easy Rider«, »Apocalypse Now« oder Fellinis »Roma« in nie erlebter Qualität zu sehen, neu aufbereitete Meisterwerke von Buster Keaton und Charlie Chaplin oder auch nur sekundenkurze Aufnahmen aus dem 19. Jahrhundert – in blendenden Farben oder in glänzendem Schwarzweiß.

Das Filmfestival »Il Cinema Ritrovato«, das vom 22. bis 30. Juni zum 33. Mal stattfand, ist das weltweit wichtigste Festival für den restaurierten Film. Das bedeutet zunächst, dass die Materialität dessen, was Film ist, einmal war oder in Zukunft sein mag, im Vordergrund steht. Es geht um verloren geglaubte, beschädigte oder makellos wiederhergestellte Kopien – hinter jedem gezeigten Werk verbirgt sich eine detektivische wie restauratorische Meisterleistung. Oft setzt sich eine restaurierte Fassung aus Teilen zusammen, die aus Archiven unterschiedlicher Kontinente zusammengetragen wurden. Mehr als 400 Projektionen, dazu Gespräche mit Regisseuren wie Francis Ford Coppola, Nicolas Winding Refn oder Jane Campion ließen Filmgeschichte lebendig werden.

Durch die Folie des Zelluloids oder die Brillanz digitaler Projektion schien die Leidenschaft für das Entdecken zeitloser, kinematographischer Schätze. Eine Retrospektive war dem französischen Schauspieler Jean Gabin gewidmet, dessen frühe Filme, etwa »Pépé Le Moko« von 1936, ihn als gescheiterten Gangster und tragischen Rebell zeigen. Die zweite große Reihe gedachte eines französischen Stummfilmstars. Berühmtheit erlangte Musidora als geheimnisvolle Verbrecherin Irma Vep in der Serie »Les Vampires« von 1915/16. Sie arbeitete auch als Regisseurin und Autorin, war später als Historikerin in der Cinémathèque française tätig.

Zu den großen Entdeckungen des Festivals gehörte Henry King, der zwischen 1915 und 1962 sage und schreibe 116 Spielfilme mit den größten Hollywoodstars drehte, darunter Werke wie »The Gunfighter« (1950), »Twelve o’Clock High« (1949) oder »The Bravados« (1958). Hinter dem Glanz von Darstellern wie Gregory Peck verschwand Kings Regieleistung. Schnell und brutal, manchmal auch melancholisch und überraschend sentimental sind die Filme des B-Movie-Regisseurs Felix E. Feist, dessen Handschrift sich später in Quentin Tarantinos »Reservoir Dogs« wiederfindet. In »Tomorrow is Another Day« von 1951 wird der entlassene Strafgefangene Bill Clark sofort wieder in einen Mord verwickelt und von New York bis nach Kalifornien gejagt.

Die Reihe »Under the Skies of Seoul« bot Einblicke in das klassische koreanische Kino. Vor der Projektion von »Hyeolmaek« (Blood­lines, 1963) teilte Regiealtmeister Kim Soo-Yong seinen Erfahrungsschatz, den er mit mehr als hundert Spielfilmen angehäuft hat. Unter dem Titel »Cinemalibero« liefen Beiträge vom 50. panafrikanischen Filmfestival Fespaco in Ouagadougou (Burkina Faso). Eine Reihe von Trümmerfilmen aus den Jahren 1945 bis 1949 schließlich inszenierte Nöte und Hoffnungen der Bewohner von »Trizonesien«, sprich: der drei westlichen Besatzungszonen Nachkriegsdeutschlands. So folgt die »Berliner Ballade« von 1948 ihrer verirrten Hauptfigur Otto Normalverbraucher (Gert Fröbe), einem Kriegsheimkehrer, der in der zerstörten Stadt nach einem neuen Lebensinhalt sucht. Erst, nachdem die Günter-Neumann-Stiftung 2017 die Rechte zu dem Film erworben hatte, war es möglich, dieses einzigartige Zeitdokument digital zu restaurieren und zugänglich zu machen.

Die größte und reichhaltigste Entdeckung des diesjährigen Festivals aber waren die Filme des ägyptischen Regisseurs Youssef Chahine – ein Kino, das in seiner revolutionären Rhetorik an Eisenstein, in seiner epischen Breite an Kubrick und in seiner menschlichen Tiefe an Kurosawa erinnert. Vor allem die Wiederaufführung des restaurierten »Al-Nas Va Al-Nil« von 1968 auf 35-Millimeter-Film war eine Sensation. Lange galt die ursprüngliche Version als verloren. Die einzige ägyptisch-sowjetische Koproduktion begleitet den Bau des Assuan-Staudamms am Nil, folgt fiktiven Protagonisten des monumentalen Unterfangens in ihre Vergangenheit und entfaltet Konflikte, die ihre Beteiligung an dem ehrgeizigen Ingenieursprojekt mit sich brachte.

Im Gegensatz zu vielen internationalen Filmfestivals, die um aktuelle Produktionen und Stars wetteifern, bei denen um Preise konkurriert wird, feiert »Il Cinema Ritrovato« die hemmungslose Hingabe an die Kunst des filmischen Schauens.