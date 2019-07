Polizei in NRW vorerst ohne Taser

Düsseldorf. Elektroschockpistolen, auch »Taser« genannt, wird es bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen zunächst nicht geben. Dies berichtete der WDR am Dienstag und berief sich auf eine Äußerung von Innenminister Herbert Reul, die dieser am Montag gegenüber der Rheinischen Post getätigt habe. Reul halte demnach zwar an der geplanten Einführung fest, verschiebe das Projekt jedoch auf unbestimmte Zeit. »Das Thema Taser steht momentan auf unserer Prioritätenliste nicht an oberster Stelle.« Zur Begründung habe Reul auf »Zeiten knapper werdender Haushaltsmittel« verwiesen.

In Nürnberg, Pirmasens und Frankfurt am Main waren dem Bericht zufolge zuletzt drei Menschen nach dem Einsatz von Tasern gestorben. Die Tode seien »nach unserem Kenntnisstand nicht unmittelbar auf dessen Einwirkung« zurückzuführen, sagte ein Ministeriumssprecher. (jW)