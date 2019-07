Rettung verhindern

Elio Desiderio/ANSA via AP/dpa Endlich angekommen: Migranten der »Sea-Watch 3« können das Schiff am Sonnabend nach mehr als zwei Wochen verlassen

Seit 2015 haben nach UN-Angaben 14.867 Menschen ihr Leben bei der Flucht über das Mittelmeer verloren. In diesem Jahr waren es bereits 584. Dominik Bartsch, Repräsentant des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Deutschland, zeigte am Dienstag gegenüber der Rheinischen Post auf, in welche Richtung sich die vermeidbaren Verluste bewegen: »Im Jahr 2015 starb jeder 269. Flüchtling und Migrant, ein Jahr später schon jeder 71., in diesem Jahr sogar jeder 45.«

Genau aus diesem Grund habe sich die NGO »Sea-Watch« notwendigerweise von einer Mission zur Kontrolle der EU an ihrer Außengrenze zu einer »Seenotrettungsmission« entwickeln müssen, betonte Sprecher Ruben Neugebauer am Dienstag in Berlin. Eigentlicher Anlass der Pressekonferenz war das erwartete Urteil im italienischen Agrigent zum Fall des unter Leitung der Kapitänin Carola Rackete »illegal« in den Hafen von Lampedusa eingefahrenen Schiffes »Sea-Watch 3« mit 40 Geretteten an Bord. Nachdem die 31jährige am Montag nachmittag ihr Vorgehen gegenüber dem Ermittlungsrichter verteidigt hatte, hob ein Gericht in Sizilien dann am Dienstag abend den am Freitag verhängten Hausarrest auf. Die 31jährige habe nicht gegen das Gesetz verstoßen und auch keine Gewalttat begangen, als sie mit ihrem Schiff und 41 Flüchtlingen an Bord trotz eines Verbots der Behörden im Hafen von Lampedusa anlegte, erklärte Richterin Alessandra Vella. Rackete habe ihre Pflicht erfüllt, Menschenleben zu schützen. Die Kapitänin könnte nun zwar noch wegen Beihilfe zur illegalen Immigration angeklagt werden. Die Richterin ordnete jedoch ihre sofortige Freilassung an.

Der frühere Kapitän des Rettungsschiffs »Cap Anamur«, Stefan Schmidt, hatte zuvor nicht mit einer schnellen Freilassung gerechnet. »Wie damals bei uns, läuft da ein politischer Prozess«, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung am Dienstag.

»Sea-Watch« erklärte, auch wenn juristisch nichts Haltbares gegen Rackete vorliege, würde die Beschlagnahmung des Schiffes bedeuten, dass Menschen nicht gerettet werden könnten. Langjährige kriminalisierende Verfahren hätten zudem »eine fatale Signalwirkung« für Handels- und Fischerboote, zukünftig noch öfter bei Seenot wegzuschauen. Militärschiffe würden ohnehin nur eingreifen, wenn sie unter Verweis auf Videoaufzeichnungen auf Notfälle hingewiesen werden.

Gegenüber kritischen Einwänden betonte Neugebauer nochmals: »Diese Entscheidung konnte zu keinem Zeitpunkt anders getroffen werden«. Den aus libyschen Lagern geflohenen Menschen habe jeden Tag erklärt werden müssen, dass unklar sei, wie es weitergeht, und die Crew habe rund um die Uhr »Suicide Watches« einrichten müssen, um Selbstmorde zu verhindern. Daher habe es keine Alternative zur Entscheidung Racketes gegeben.