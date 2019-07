Lauter Einzelfälle

Fabrizio Bensch/REUTERS Auch nach der Tarifeinigung kämpfen die Ryanair-Beschäftigten um ihre Rechte (Berlin, 12.9.2018)

Wer in die Unternehmenszentrale von Ryanair nach Dublin gerufen wird, der weiß, dass er oder sie sich rechtfertigen muss. Die Kabinenbeschäftigte »Nicki« musste zum Beispiel nach mehrmaliger Krankmeldung in die irische Hauptstadt fliegen und erklären, welche Krankheit sie jeweils hatte. Nach irischem Recht sei es erlaubt, nach den Gründen für eine Krankschreibung zu fragen, erklärte Katharina Wesenick, Tarifsekretärin für Flughäfen bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), vergangenen Mittwoch in Berlin. Verdi verhandelt gerade mit Ryanair über die Einrichtung eines Betriebsrates. Um den öffentlichen Druck auf das Unternehmen zu erhöhen, hatte die Gewerkschaft sogenannte Bundestagspaten zu einem Gespräch eingeladen. Seit der Tarifauseinandersetzung mit der Fluggesellschaft Ryanair im vorigen Jahr setzen sich die mittlerweile etwa 30 »Paten« für die Flugbegleiter ein.

Mit der im März unterschriebenen Tarifeinigung gilt für Ryanair erstmals deutsches Arbeits- und Sozialrecht. Dennoch gebe es weiterhin eine »Häufung von Einzelfällen«, bei denen z. B. Löhne falsch berechnet oder Abrechnungen nicht nachzuvollziehen seien. Wesenick wählte ihre Worte vorsichtig. Denn was die Gegenseite tut und sagt, beobachte das Management von Ryanair genau, betonte die Gewerkschafterin. Aus diesem Grund wurden am Mittwoch auch nicht die richtigen Namen der drei anwesenden Beschäftigten genannt, die Einblick in den Arbeitsalltag bei der Airline gewährten. »James« berichtete von dem Druck durch Vorgesetzte, wenn etwa die »Sales Performance« nicht stimmt. Damit ist die Anzahl der »On-Board-Verkäufe« gemeint – von Essen oder Rubbellosen etwa –, die für das Geschäftsmodell von Ryanair sehr wichtig sind. Außerdem werde die Crew während der Arbeitszeit vom Unternehmen nicht kostenlos mit Wasser versorgt. Bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius sei das für seine Kollegen gerade jetzt ein drängendes Thema. Der Gewerkschaft würden monatlich zehn bis 15 Fälle bekannt, bei denen die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nicht gewährleistet wurde, ergänzte Wesenick. Aber das sei nur die Spitze des Eisbergs: »Wir haben ganz viele Kollegen, die sich nicht an uns wenden und die sich nicht trauen, ihr Recht einzufordern.« Wesenick räumte ein, dass Ryanair sich nicht grundsätzlich weigere, die Vereinbarungen umzusetzen. Verdi müsse aber hinter jedem »Einzelfall« her sein.

Weil das die Gewerkschaft nicht auf Dauer leisten könne, sei ein Betriebsrat besonders wichtig. Das deutsche Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) sah Betriebsräte für »im Flugbetrieb beschäftigte Arbeitnehmer von Luftfahrtunternehmen« nur im Rahmen einer Tarifeinigung vor. Deshalb war die Wahl eines solchen bereits während der Tarifauseinandersetzung im vergangenen Jahr Teil des gewerkschaftlichen Forderungskataloges, aber noch nicht umsetzbar. Verdi forderte deshalb eine gesetzliche Lösung für die gesamte Branche. Die kam dann im November, als der Bundestag eine entsprechende Änderung des BetrVG beschloss.

Obwohl Verdi sich nun auf die geltende Rechtslage berufen könnte, strebt die Gewerkschaft weiterhin die tarifliche Lösung an. Ein Grund dafür ist Verdi zufolge, dass der Betriebsbegriff im Gesetz unklar ist. Ryanair behauptet nämlich nun, dass das BetrVG für sie gar nicht gelte, weil sie in Deutschland keinen Betrieb vor Ort haben, wie Wesenick erläuterte.

Zudem könnte die Konzernleitung eine implizite Drohung wahr machen: An großen Standorten, wie Frankfurt am Main oder Berlin, könnte die Existenz eines Betriebsrates Prozesse angeblich verlängern. Da Versetzungen mitbestimmungspflichtig sind, könnte es sein, dass diese gar nicht mehr stattfinden würden. Der Großteil der Angestellten komm aus Süd- und Osteuropa. Gerade sie hofften darauf, früher oder später in ihre Heimatländer versetzt zu werden. Im Falle von kleinen Ryanair-Basen besteht die Befürchtung, dass Ryanair die Stationen einfach schließt.

Um eine Betriebsratswahl durchsetzen zu können und Repressionen gegen die Angestellten gegebenenfalls zu verringern, sei es wichtig, dass der öffentliche Druck steigt. Wie die »Bundestagspaten« die Beschäftigten unterstützen können, blieb am Mittwoch eher unklar. Gewerkschafterin Wesenick war der Ansicht, dass individuelle und gemeinsame Erklärungen viel bewirken können. Der Abgeordnete Uwe Schmidt (SPD) forderte die Gewerkschaft auf, eine Sprache zu sprechen, die »die Konzernleitung auch versteht«. Angst sei kein guter Berater. Verdi könnte etwa Bodenverkehrsdienste oder die Kollegen in den Flughafentowern mobilisieren, um den Druck zu erhöhen. Der Bundestag habe durch die Änderung des BetrVG den Weg frei gemacht, jetzt sei Verdi an der Reihe. Offenbar sehen sich weder die Abgeordneten noch die Gewerkschaft – die nach eigenen Angaben über einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad bei dem Kabinenpersonal verfügt – in einer Position, um entscheidenden Druck auf die Fluggesellschaft auszuüben.

Und was ist, wenn der Betriebsrat da ist? Könnte es sein, dass die Gewerkschaft sich etwas zu sehr auf die Kraft dieses Gremiums verlässt? Auch der Betriebsrat müsste allen »Einzelfällen« hinterherlaufen, könnte in zahllose Prozesse verstrickt werden. Die Antwort auf die Nachfrage von jW war eindeutig: Darüber würde Verdi nachdenken, wenn ein Betriebsrat existiert. Allein die Existenz eines kollektiven Gremiums, das mit Rechten ausgestattet ist, wäre ein Zeichen – und zwar für ganz Europa.