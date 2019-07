Die Linke. SDS: Kein »Rot-Grün-Rot« in Bremen

Der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband (Die Linke. SDS) hat auf dem XXIV. Bundeskongress am 30. Juni in Münster den Dringlichkeitsbeschluss »Soziale Bewegung statt Regierung: Kein Rot-Grün-Rot in Bremen« gefasst:

Zu den Presseberichten, dass die Koalitionsverhandlungen in Bremen zwischen der SPD, den Grünen und der Linken heute, Sonntag, den 30.6.19, zu Ende gebracht werden sollen und es so scheint, dass Die Linke seit gestern, den 29.6.19, die Bedingungen der Schuldenbremse akzeptieren würde, bekräftigt Die Linke. SDS:

Die Linke ist die einzige solidarische, antifaschistische, friedenspolitische und klimapolitische Alternative zum kapitalistischen Status quo in der BRD. Als diese außerparlamentarische wie parlamentarische Kraft haben wir in Bündnissen mit Initiativen, sozialen Bewegungen und Gewerkschaften in den zurückliegenden Jahren aus der Opposition zu den neoliberalen Verhältnissen und dem bürgerlichen Parlamentsbetrieb Verbesserungen erkämpfen können, wie die Abschaffung der allgemeinen Studiengebühren, zahlreiche Zivilklauseln für rein zivile Wissenschaft, teilweise im Hochschulgesetz, und den Mindestlohn.

Die Akzeptanz der Schuldenbremse, des Verfassungsschutzes und der Abschiebepolitik des Bundes im angestrebten Koalitionsvertrag in Bremen sendet ein negatives und entmutigendes Signal an alle Genossen und Linke-Wähler, die mit der Linken und ihrer Wahl darauf gesetzt haben, dass Die Linke für einen grundlegenden Politikwechsel steht.

Die Linke. SDS versteht sich als Teil der sozialen Bewegung in Opposition. Wir fordern Die Linke in Bremen auf, weiterhin an der Seite der Bevölkerung gegen die neoliberale Politik zu kämpfen statt sie zu verwalten.

Das Bündnis »Decolonize« teilte am Montag zu einem Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion mit: »SPD-Initiative zur Aufarbeitung des Kolonialismus greift zu kurz«

Am 25.6.2019 hat die SPD-Bundestagsfraktion das Positionspapier »Umgang mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten – Zeit für einen Perspektivwechsel« veröffentlicht. (…) Das zivilgesellschaftliche Bündnis Decolonize Berlin begrüßt die SPD-Initiative im Grundsatz, verweist aber auf drei wesentliche Leerstellen, welche ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellen.

Erstens fehlt es im SPD-Papier an einer grundsätzlichen Anerkennung des auf Gewalt und Rassismus basierenden deutschen und europäischen Kolonialismus als Unrechtsherrschaft. (…)

Zweitens muss den kolonisierten Herkunftsgesellschaften ein Recht auf Rückgabe der Körperteile ihrer Ahnen sowie von Kultur- und Naturobjekten, deren fairer Erwerb nicht nachgewiesen werden kann, zugestanden werden. (…)

Drittens erwähnt die SPD, die eine umfassende Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus fordert, das lange verdrängte, größte deutsche Kolonialverbrechen, den Völkermord an den Ovaherero und Nama 1904–08, mit keinem einzigen Wort. (…)

Liegt der Grund für diese Auslassung im längst offensichtlichen Scheitern der deutschen Diplomatie, der es bislang nicht gelungen ist, sich zum Völkermord in einer Art und Weise zu verhalten, die zur Versöhnung zwischen den Nachfahren der Opfer und der Täter beitragen würde? Fürchtet die Fraktion, dass deutlich werden würde, wie das Auswärtige Amt seit Jahren eklatant gegen SPD-Positionen verstößt? (…)