Postel des Tages: Doris Wie-auch-immer

Hannibal Hanschke/Reuters Frau Doris kann ihr Comeback in der AfD Schleswig-Holstein vollends auskosten

Bei dieser Möchtegernfürstin ist einiges mehr Schein als Sayn. Sie erinnert immer ein wenig an den Briefträger Gert Uwe Postel, der sich mit allerlei Finesse über Jahre hinweg zum Dr. med. Dr. phil. aufgeschwungen hatte. Patienten und Ärztekollegen waren in der Regel hochzufrieden mit seinen Behandlungsmethoden. Nur dass sie nicht wussten, einem Hochstapler aufgesessen zu sein. Bei Doris Ulrich (so ihr Geburtsname) ist das anders. Da ist jedem klar, dass ihre wohlklingende Eigenbezeichnung Doris Fürstin von Sayn-Wittgenstein Schall und Rauch ist, irgendwo am McAdel-Drive-In erworben – selbst AfD-Mitgliedern in Schleswig-Holstein. Aber wie mit dem Klimawandel auch, das kann einfach nicht sein. Standesgemäße Rüschenbluse und distinguiertes Gehabe müssen ja wohl als Ausweis blauen Blutes gelten.

Doris Wie-auch-immer ist jedenfalls am Sonnabend erneut zur AfD-Landesvorsitzenden gewählt worden. Alexander Gauland sollen, als er davon erfuhr, vor Schreck die Jagdhunde auf die Krawatte gepieselt haben. Denn die Frau ist akut vom Parteiausschluss bedroht, weil sie den »Verein Gedächtnisstätte« im thüringischen Guthmannshausen, in dem sich Neonazis und Holocaustleugner die Klinke in die Hand geben, unterstützt haben soll. Erst im Dezember vorigen Jahres wurde sie aus der Landtagsfraktion ausgeschlossen und hatte ihren Chefposten in der Landespartei niedergelegt. Das Parteiausschlussverfahren jedenfalls wird nun im Sande verlaufen. Erst am Montag ist ein solcher Versuch wegen ähnlicher Vorwürfe gegen den Rheinland-Pfälzer Jens Ahnemüller gescheitert. Kennen wir von der AfD. Frau Doris kann ihr Comeback somit vollends auskosten. Von einem Durchmarsch beim Parteitag kann sie angesichts mickriger 57 Prozent der Stimmen allerdings eher nicht reden. Dafür hätte sie sich schon zur Kaiserin krönen müssen.